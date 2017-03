Mariana Seoane: “Nunca necesité a Juan Gabriel en mi carrera”

Defiende su amistad con el fallecido artista

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Aunque considera inútil responder a los detractores de su amistad con Juan Gabriel, Mariana Seoane defiende con uñas y dientes la relación que tuvo con ‘El Divo de Juárez’ y desdeña un supuesto correo electrónico escrito por el cantante, en el que señala que la actriz no es su amiga.

“Yo no tengo por qué estar diciéndoles a ustedes, yo tuve una relación súper cercana con él. Yo nunca necesité a Juan Gabriel para nada en mi carrera, al contrario, fue una amistad muy bonita y un agradecimiento porque fue mi padrino al principio de mi carrera musical. Nunca fui una persona ventajosa”, dijo Mariana a LMShow en entrevista realizada en el aeropuerto capitalino.

El e-mail supuestamente escrito por el originario de Parácuaro, Michoacán, señala que Seoane no fue incluida en ninguno de los discos de la serie ‘Los Dúo’ precisamente por no ser considerada su amiga, situación que la llamada ‘Niña buena‘ explica. “Yo grabé dos canciones con él. Él iba a grabar sus discos de duetos y otro disco que se llamaba ‘Mis amigos’, ahí iba a estar yo. Ahora no sé si yo esté o no, finalmente ya no es lo mismo para mí porque ya no está, entonces, lo que quieran hacer con ese material, pues que lo hagan”.

La entrevistada lamentó el pleito legal entre los hijos del artista, en busca de una parte de la herencia. “Es tristísimo, pero hay que hablar de las cosas bonitas que nos dejó”.

