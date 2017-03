Julión Alvarez no cantará en ciudades con peligro de deportaciones

Bajará cobro por presentación a los empresarios

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Julión Álvarez confirmó para Televisa Espectáculos que realizará una gira por Estados Unidos, sin embargo omitirá acudir a ciudades en las que exista riesgo de redada o deportación a los asistentes.

“Estamos tomando precauciones, tenemos contacto con los empresarios, con todas las personas que se dedican al medio en Estados Unidos, tenemos paisanos que no se dedican al medio y que andan trabajando, (y que me ayudan a ver) cómo está la situación aquí, como van aquí, qué realmente está pasando, qué realmente no está pasando y sobre los eventos que se vayan haciendo vamos a ver hasta dónde, qué plazas podemos hacer, cómo las podemos trabajar”.

El cantante de música regional mexicana no descartó la posibilidad de sacrificar la parte económica en sus presentaciones con la finalidad de resguardar la integridad de los espectadores que no cuenten con documentos en el país del norte.

“Decidiríamos no ir en caso de riesgo de detención y deportación de los asistentes, es lamentable y tenemos mucha fe en que todo se soluciones porque somos muchos los afectados”, finalizó.

Redacción LmShow