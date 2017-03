Africa Zavala le entra al negocio grupero

Ser cantante de regional mexicano

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- África Zavala se lanzará como cantante de música regional mexicana, a pesar de que ya realiza esta labor dentro de la telenovela “La Doble Vida de Estela Carrillo”, la actriz ya prepara un proyecto musical, por lo que asistió como invitada especial al concierto de La Original Banda Limón en el Auditorio Nacional.

“Listísima, muy contenta de estar aquí y ya verán sorpresas, sí va a ver un sorpresa, no quiero adelantar mucho por eso vengo aquí, vengo a ver a los compañeros muy contenta y hay sorpresas pero no quiero adelantar mucho”, dijo sonriendo en entrevista para Televisa Espectáculos.

La actriz confirmó que decidió dar un giro a su carrera y lanzarse como cantante debido a que sus seguidores se lo han pedido tras ver su desempeño durante la telenovela que se transmite en Televisa.

“No lo había pensado, pero como yo siempre lo he dicho, yo hago lo que mis fans quieran, y les ha encantado, y me lo han pedido, entonces ha sido una experiencia padrísima y yo trabajo para mis fans, entonces, si ellos lo piden, cómo de que no”.

Zavala aún no define si cantará música norteña, grupera o con banda sinaloense, pero espera que lo que realice sea del agrado de sus fans. “Va por ahí, me encanta la banda, me encanta todo lo que es en sí (este género), he aprendido a conocer tanto ese género que me encanta, ya verán, pronto les voy a decir todo”.

