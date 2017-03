El alma de Jenni Rivera se apodera de la protagonista de “Su nombre era Dolores”

Luz Ramos habla de su transformación en la cantante

Audios Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luz Ramos, quien actualmente es la encargada de dar vida a Jenni Rivera en la serie ‘Su nombre era Dolores… La Jenn que yo conocí’, revela a LMShow que durante los cuatro meses de grabaciones se concentró tanto en su personaje que en algún momento llegó a sentirse la propia ‘Diva de la banda’.

“Ya no me acordaba de quién era yo porque yo de verdad no descansaba. Yo cambié toda, mi cuerpo y mi cara, entonces cuando yo despertaba ya no me acordaba de cómo era Luz“, declaró Ramos, quien también fue parte del elenco de la serie de Telemundo ‘Hasta que te conocí’.

La actriz, quien aún se ríe como la propia Jenni Rivera, agregó que sus compañeros de ‘Su nombre era Dolores’ se encargaron de hacerle ver que se estaba tomando su papel muy en serio. “Ya era muy personal, ya me enojaba con los problemas de Jenni. Por ejemplo, cuando grababa los pleitos con mi marido Esteban Loaiza, el actor Daniel Martínez me decía: ‘Luz, tranquilízate, no eres Jenni, me tomé muy a pecho las cosas que le pasaban. También me acuerdo que estaba ensayando mis textos y yo decía que como le hacían eso. Lo que pasa es que estás metida muchas horas grabando, a veces trabajaba 20 horas y era Jenni todo el tiempo”.

A pesar de todos los cambios que tuvo que hacer en su vida para interpretar el personaje, Luz agradece la oportunidad, pues el proyecto se convirtió en el parteaguas de su carrera. “Todos los sacrificios como la subida de peso y la rapada de ceja, valieron la pena. Ha sido la oportunidad más grande que Dios y la vida me han dado”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM