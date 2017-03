Marco Antonio Regil tiene sobrepeso y no supera el perder a su mamá

El objetivo de estas comunicaciones con sus seguidores es, por una parte, desahogar sus sentimientos en una especie de terapia

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- A través de las redes sociales Marco Antonio Regil compartió sus emociones durante la última etapa de la vida de su mamá y ahora también las utiliza para reportar a sus admiradores cómo vive su duelo.

“En las noches tengo pesadillas. Me despierto llorando, sueño que está viva y luego en el sueño me doy cuenta de que mi mamá no está viva y es una angustia horrible. Sueño cosas extrañas y luego me ha estado entrando una ansiedad muy fuerte. Me despierto con ansiedad, como con un miedo a no poder respirar y eso es completamente ilógico porque estoy respirando”, explicó en conductor.

Durante una sesión reciente de Facebook Live añadió que cuando eso ocurre se levanta de la cama, hace consciente su respiración, camina y llora hasta sentirse más tranquilo.

“Viene el shock y vienen los enojos y viene la tristeza y después viene como la aceptación, pero después regresa todo. Es como ir y venir. O sea no es como el punto 1, luego el punto 2, luego el punto 3 y ahí vas avanzando, sino que avanzas y regresas, avanzas y regresas”, indicó Marco Antonio.

El conductor reconoce que nunca estuvo preparado para perder a su mamá y ahora se siente débil, con muchos deseos de comer y con poca energía para hacer ejercicio, de manera que ha aumentado de peso y eso lo hace sentir peor.

El objetivo de estas comunicaciones con sus seguidores es, por una parte, desahogar sus sentimientos en una especie de terapia, pero también ayudar a quienes no están listos todavía para dejar partir a sus seres queridos. “Me hubiera gustado mucho que alguien me platicara estas cosas pero son temas de los que no hablamos, como que queremos evitarlos. Yo los evitaba”, comentó Regil.

Redacción LmShow con información de Mezcalent