Lupillo Rivera se niega a trabajar con su familia

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Al parecer, el distanciamiento entre el cantante Lupillo Rivera y el resto de su familia, es el cuento de nunca acabar. Esta vez fue el llamado ‘Toro de la banda’ fue el primero en tirar el anzuelo.

Cuando el programa Suelta la sopa encontró al intérprete en el aeropuerto de esta ciudad, fue cuestionado sobre el enojo de los Rivera tras la serie no oficial titulada ‘Su nombre era Dolores… la Jenn que yo conocí’ y ahí aprovechó para dejar claro que no está dispuesto a compartir el escenario con ninguno de sus polémicos familiares.

“Nosotros siempre hemos manejado todo por nuestro lado, todo separado, cada quien por su lado. Cuando vendíamos chicles en la calle, nunca nos hubiéramos imaginado que no íbamos a pasar desapercibidos en el mundo”.

Por otro lado, el cantante de ‘Despreciado’ y ‘La Interesada’ también habló sobre la postura de enojo que sus hermanos manifestaron hacia Univision por la transmisión de la serie no oficial sobre ‘La Diva de la Banda’. “Qué bueno que le hagan una serie a mi hermana en todos los canales que se tengan que hacer, así de sencillo. Yo siempre he trabajado por separado y he ganado lo que he ganado. Son cosas que pasan en la vida y algunos comprendemos el negocio, otros no”.

Lupillo no quiso reaccionar cuando el reportero cuestionó la posibilidad de reconciliarse con el resto de su familia.

