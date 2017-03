Explota Arath de la Torre contra productora

Cuestiona su trayectoria

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El actor Arath De La Torre respondió a Adriana Bello, productora del desaparecido programa ‘Esta noche con Arath’, quien hace algunos días señaló que lo prefería como actor que como conductor.

“Pues yo a ella la prefiero como conocida que como productora, eso es todo lo que puedo decir. Yo ya he estado como conductor, he tenido programas solo, he demostrado que sé hacerlo. Ese tipo de comentarios me parecen muy desafortunados”, declaró Arath en entrevista con LMShow.

El protagonista de la telenovela ‘Antes muerta que Lichita‘ cuestionó la trayectoria de la mujer con la que hizo equipo durante tres meses, en la emisión transmitida por Televisa. “En esta carrera, hay que tener horas de vuelo y si algo tengo son 25 años de carrera. Pregúntenle a ella que ha hecho. Cuando el programa empezó con focos rojos, yo pedí el cambio, pedí a Lalo Suárez”.

El también actor de cine agregó que considera que la experiencia vivida con Bello ya es parte del pasado. “El ciclo ya está cerrado. La señora me merece un poquito de mi respeto, no todo y la verdad es que yo ya estoy en otro rollo, estoy creciendo, tengo proyectos y una familia maravillosa”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM