Aracely Arámbula habla de su primer amor

Ahora son buenos amigos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Muchos años antes de convertirse en el amor de Luis Miguel, Aracely Arámbula vivió su primer romance con un hombre mayor que ella, cuando aún se encontraba en su natal Chihuahua.

En entrevista con Suelta la sopa, la protagonista de ‘La Doña’ recordó ese primer episodio romántico. “Cuando tenía 15 años, me enamoré de un médico que era amigo de mi hermano, quien ya estudiaba medicina. Él fue mi primer novio, pidió permiso en mi casa y era un gran acontecimiento”, dijo Arámbula.

La llamada Chule no reveló cuánto tiempo duró su romance con el entonces futuro doctor, pero comentó que actualmente son buenos amigos. “Ahora ese chico es pediatra y nos reímos de esos tiempos”.

Por otro lado, Aracely destacó que sus padres sufrieron cuando ella decidió mudarse a la capital mexicana para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, cuando ella tenía 17 años. “Ellos me apoyaron muchísimo, pero mi mamá me cuenta que yo me iba y ella lloraba. Cuando yo estoy en México ella siempre está presente. Yo trato de pasar el mayor tiempo con mis papás porque no sé en qué momento no van a estar”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM