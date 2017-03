Julián Gil tiene la vida perfecta con Marjorie de Sousa

Laboral, personal y económicamente

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Julián Gil está consciente de lo afortunado que es de poder tener a su lado a Marjorie de Sousa luego de haber culminado una relación amorosa con ella años atrás y ahora que ambos artistas son padres del pequeño Matías desde hace poco más de un mes, el actor asegura que tiene la vida que siempre soñó y que no la cambiaría por nada del mundo.

En una entrevista para la revista Fama, el argentino confesó que día con día lucha por conquistar el corazón de la venezolana con detalles románticos, pues no quiere que se aparte de su lado. Asimismo, reveló cuáles son sus próximos planes en cuanto a la vida de pareja que lleva al lado de la actriz.

“Llegó quien tenía que estar en mi vida, ella es la mujer perfecta, con la que tengo mi familia y por la que voy a luchar para no perderla. Si Dios me dio la oportunidad de volver a estar a su lado, haré todo lo necesario para conservarla. Vamos a casarnos, esa es mi meta final, ya tengo el hogar que siempre quise. Tengo a mi mujer a mis hijos y mucho amor, no me hace falta nada, esta es la vida que quiero disfrutar”, dijo Julián.

Desde la llegada del pequeño Matías, tanto Julián Gil como Marjorie de Sousa no han dejado de utilizar sus redes sociales para compartir fotos y videos con sus fanáticos acerca de lo felices que son al lado de él, aunque por el momento ninguno de los dos se ha atrevido a enseñar el rostro del bebito.

Redacción LmShow con información Fama