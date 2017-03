VIDEO: Sabrina Sabrok explota contra Telcel y pide ayuda a Slim

Denuncia cobro excesivo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La polémica modelo, actriz y cantante Sabrina Sabrok utilizó su canal de YouTube para expresar públicamente su desacuerdo con la empresa telefónica Telcel. En el video la mujer indica estar en desacuerdo con un cobro excesivo por lo que pide ayuda al dueño de la empresa, Carlos Slim.

Sabrok dijo que cuando se comunicó a la empresa, el personal no supo decirle a qué se debe el cargo por más de ocho mil pesos, cuando generalmente ella siempre paga entre mil y mil docientos pesos. “Qué onda. Me quejé, hablé a Telcel y me dijeron que había gastado datos y que la ching…”.

“Tengo un problema grave con Telcel y quiero pedirle ayuda a Slim, que es el dueño de esta empresa. Yo soy clienta de Telcel desde hace más de 15 años, desde que llegué a México y la verdad siempre he estado muy contenta, salvo algunas veces, como ahora que me ha llegado una factura muy sospechosa”, explicó.

Karys Hernández/LMSHOW.COM