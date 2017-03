Yuri asegura que no pisará la cárcel por fotos en reserva protegida

Familia buena tarde, gracias amigos de #Rancho encantado #Bacalar mexico. Haciendo fotos y videos para el #tourtancerquita pronto mi gente Mexico Mexico rarara 🌵🌵🌵🌵🌵🌵🐎🐎🐎🌷

A post shared by Yuri (@oficialyuri) on Mar 1, 2017 at 4:06pm PST