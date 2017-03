VIDEO: Jorge Ramos advierte a Trump: “No quiero ser su amigo”

Asegura que está preparado para la pelea

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Este jueves el periodista Jorge Ramos recibió en la Universidad de Harvard el premio de trayectoria Goldsmith a la Excelencia Periodística, escenario que aprovechó para advertir al presidente de Estados Unidos que la pelea apenas comienza y que no quiere ser su amigo.

“Siento un sentido de misión a mis 58 años. Me he preparado toda la vida para este momento, para esta pelea. Y sí, es una pelea. No, señor Trump, no soy su enemigo, pero honestamente, tampoco quiero ser su amigo”, dijo durante su discurso.

Además el periodista también criticó la “crimininalización” de los inmigrantes por parte del presidente. “Constantemente, Trump se queja de las noticias falsas, pero él divulga noticias falsas sobre los inmigrantes. Él los criminaliza”. Así explicó su postura mediante su cuenta de Facebook. Jorge ramos

