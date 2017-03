Pide Rebeca Jones investigación en acusación a Joan Sebastian

Para encontrar a responsables de trata de blancas

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aunque no conoce el tema a profundidad, Rebeca Jones pide a las autoridades correspondientes una investigación completa respecto a las acusaciones a Joan Sebastian, quien se vio involucrado en el delito de trata de blancas, de acuerdo a una nota publicada el jueves por el diario ‘El Universal’.

“No sé nada, no te sabría decir y me parece muy delicado. Desgraciadamente el señor ya no está con nosotros y es un poquito injusto. Si esto es cierto, que salgan los culpables, una investigación servirá de algo, porque detrás de eso hay toda una legión de maliantes”, declaró Jones a LMSHOW.

La actriz de la telenovela ‘La Doña’ destacó que es muy urgente atacar la problemática que anualmente atrapa a miles de niños. “Es una piedra enorme que tenemos que mover, las mujeres y los hombres tenemos que hacer todo lo que podamos educarnos y saber que existe ese mundo y que hay muchas mujeres que son utilizadas. Hay que evitar caer en esos muros”.

La exesposa de Alejandro Camacho, agregó que durante el jueves el tema de trata de blancas estuvo muy presente en los medios de comunicación. De hecho antes de ofrecer la entrevista escuchaba un noticiero radiofónico que hablaba sobre el delito.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM