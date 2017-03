Luz Elena González no se graba en la intimidad

Porque no le gusta verse

Ciudad de México (LMSHOW.COM).-Mala noticia para los más morbosos de la red. La actriz Luz Elena González descarta que pudieran aparecer vídeos sexuales protagonizados por ella, pues es una práctica que nunca ha realizado.

“Yo no hago vídeos porque no me gusta verme, esa es la verdad. Lo que pasa es que soy muy penosa, parece que no pero sí me da un poquito de penita. A lo mejor hace 15 años me hubiera animado, pero ahorita ya no”, aseguró González en entrevista con LMShow.

Por otra parte, la actriz se mostró indiferente al cuestionarle sobre la posibilidad de que su nombre aparezca en alguna de las series que se realizarán alrededor de la vida de Luis Miguel, con quien se le involucró sentimentalmente. “No tengo ni idea, la verdad no lo había pensado. A mí nadie me dicho nada ni me han hablado. Luis Miguel fue una etapa bonita, divertida y ya”.

González acudió la noche del miércoles a la inauguración de una exposición de calzado mexicano.

