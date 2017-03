Hugh Jackman: Estoy listo para dejar Wolverine

Está listo para dejar el personaje

Más Chismes

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Luego de casi dos décadas y nueve películas, ha llegado el momento en el que Hugh Jackman finalmente le dirá adiós a “Wolverine“, pero lejos de sentirse triste por despedirse de su icónico personaje, el actor asegura que con el paso de los años pudo darse cuenta de que nunca podrá deshacerse de él por completo, pues ya forma parte de su vida.

El australiano aseguró durante una conferencia de prensa que la película “Logan” fue el broche de oro perfecto para culminar con una etapa que le dio grandes satisfacciones tanto personal como profesionalmente hablando, aunque confesó que algo que sí extrañará es al equipo con el que trabajó a lo largo de estos 17 años, especialmente a Patrick Stewart.

“Estoy listo para dejar de interpretar a “Wolverine“, pero nunca he sentido que esto sea un adiós porque es parte de quien soy. He visto cómo muchos actores, cuando se despiden de un papel decisivo en sus carreras, están devastados. No sé, tal vez es que aún no me he hecho a la idea, pero yo siento que llevo al personaje dentro de mí”, dijo Hugh ante los medios.

Para finalizar, el actor australiano que recientemente fue operado de nueva cuenta por el carcinoma de células basales que le fue diagnosticado hace algunos años aseguró que Ryan Reynolds le ha estado insistiendo que aparezca en la próxima entrega de la película “Deadpool”, pero él no tiene intenciones de hacerlo.

Redacción LmShow con información de Fiera Lasa/Mezcalent