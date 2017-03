Horacio Palencia no se graba en la intimidad

Prefiere los espejos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Horacio Palencia ha puesto, a través de sus composiciones, un toque especial al momento romántico de una pareja. Por eso, le preguntamos cómo es en la intimidad y si gusta de realizar vídeos eróticos, práctica que ha metido a una larga lista de famosos en grandes problemas.

“La verdad no soy mucho de grabarme. Basta con un espejito que ponga ahí, para ver la acción en tiempo real. Los vídeos no me excitan tanto”, aseguró el artista sinaloense, quien próximamente dará a conocer su nueva producción discográfica titulada ‘Viajando en primera clase’.

Por cierto, hablando de famosos que han protagonizado vídeos sexuales, Horacio nos compartió que la semana pasada se reunió con David Zepeda y otros integrantes de la telenovela ‘La doble vida de Estela Carrillo’, que está arrasando con la audiencia en México y comenzará a transmitirse por Univisión en mayo. “Es mi primera vez en telenovela y me siento como pez en el agua porque estoy interpretándome a mí mismo. David es un tipazo y me está dirigiendo, yo lo dirijo en la música y él a mí, en la actuación”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM