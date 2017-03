Fher de Maná saca las garras por los inmigrantes

Hacen los trabajos más duros

Más Chismes

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Fher Olvera alza una vez más la voz a favor de los indocumentados de origen latino que viven en Estados Unidos y asegura que el país norteamericano no es capaz de mantener una estabilidad económica sin la ayuda de estas personas, pues son ellos quienes diariamente hacen la mayoría del trabajo que los propios ciudadanos se niegan a realizar.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en La Paz, Bolivia como parte de su “Latino Power Tour“, el vocalista de Maná dijo que el presidente estadounidense Donald Trump tendrá que referirse a los miembros de este sector de la población de una manera mucho menos despectiva que como lo hizo a lo largo de su campaña política y durante los primeros días de su gobierno.

“Yo creo que las cosas se van a tener que matizar muy pronto porque los estadunidenses no podrían subsistir sin todos estos trabajadores que, además de que no les pagan muy bien, hacen la parte más difícil del trabajo de los americanos que además ellos mismos no quieren hacer”, dijo el cantante.

En otros temas, Fher dijo apoyar la iniciativa de que Chile le proporcione una porción de mar a Bolivia, pues asegura que el país es un lugar tan grande que no le costaría nada compartir este recurso con su país vecino. Este acto fue agradecido por el presidente Evo Morales a través de su cuenta de Twitter.

Redacción LmShow con información Fiera Lasa/Mezcalent