Colega de Adriana Fonseca la contradice acerca de discriminación en casting

Su experiencia ha sido buena

Audios Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aunque Adriana Fonseca se quejó amargamente de ser discriminada en un casting debido a su pronunciación, la actriz mexicana Mónica Huarte, quien ha compartido créditos con Jaime Camil, da una versión muy diferente, pues señala que su experiencia con los involucrados en la industria hollywoodense, ha sido buena.

“En los castings que he hecho allá (Estados Unidos) no son tan cariñosos porque no te conocen tanto como aquí en México, donde llegas y te preguntan ¿Cómo estás?, pero al menos te dicen ‘Thank you very much’, o sea, son bastante amables y diplomáticos”, declaró Huarte a los micrófonos de LMSHOW durante su llegada al estreno de la obra ‘La estética del crimen’.

Durante su paso por la alfombra roja la actriz de cintas como: ‘Cansada de besar sapos’ y ‘Casi divas’, dijo que la forma de trabajo de los directores de casting en México y Estados Unidos son diferentes. “No es que sean fríos, simplemente van a lo que van. Tienen que ver a 80 actores, tampoco se ponen a platicar contigo media hora, pero conmigo han sido bastante amables. He sentido cero discriminación, por suerte”.

Fonseca no ha sido la única que ha manifestado su descontento con el entretenimiento de Estados Unidos. Hace algunos meses, Angélica María, también se manifestó extrañada por el trato tan distante que recibió durante sus primeras grabaciones con una casa productora estadounidense.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM