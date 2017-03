Arath de la Torre defiende a Joan Sebastian

“Era de una sola pieza”

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de que se revelara que Joan Sebastian fue relacionado en una investigación de crímen organizado y trata de blancas, la comunidad artística está reaccionando y algunas estrellas como Arath de la Torre defienden al Huracán del Sur.

“Joan Sebastian era un hombre de una sola pieza, siempre fue una persona generosa conmigo y me sorprende lo que me dices. Conmigo siempre fue una persona maravillosa y hasta me regaló un caballo, pero yo vivía en una casita, porque estaba empezando mi carrera. Nunca le acepté el regalo porque primero no monto y luego no tenía el dinero para mantener al caballo”, declaró De la Torre cuando LMSHOW le cuestionó sobre el polémico tema.

Durante su llegada al estreno de la puesta ‘La Estética del Crimen’, Arath hizo hincapié de que el llamado ‘Rey del Jaripeo’ ya no puede defenderse “¡Ya está muerto!, no se puede defender a alguien que ya está muerto. Ojalá no ataquen a sus hijos. No sería justo porque José Manuel como todos sus hijos son gente que siempre se han portado a la altura y yo los quiero muchísimo, ojalá no se vuelque allá el asunto”.

El también conductor recordó a José Manuel Figueroa, nombre real del ídolo de Juliantla, como un hombre sencillo y humilde. “Hicimos buena amistad. A pesar de que yo era un crio, me trató increíble. En el rancho me recibía con flores, tequila y amor”. Arath de la Torre, conoció al cantante cuando grabaron juntos la telenovela ‘Tu y yo’, en 1996.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM