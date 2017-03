Revelan acercamiento entre Alejandro Fernández y Luis Miguel

Intentan solucionar conflicto

Más Chismes

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- La empresa que maneja la carrera de Alejandro Fernández ya tuvo contacto en días pasados con alguien cercano a Luis Miguel, con el que se espera llegar a un acuerdo que finalice con la denuncia que interpuso “El Potrillo”.

“Sí hubo por ahí el acercamiento de un tercero, no puedo revelar por su puesto el nombre por el mismo sigilo y la confidencialidad que merecen, pero si hubo un acercamiento, no se ha hecho nada, no se ha logrado nada”, dijo el abogado Rodrigo Lazo al salir de los juzgados este miércoles.

El abogado de Fernández confirmó que esta tercera persona se acercó con la finalidad de conocer cantidades y llegar a un acuerdo benéfico para ambas partes, pero se negó a dar más detalles al respecto.

De igual forma, Lazo confirmó que además se envió un citatorio para Luis Miguel en la Ciudad de Los Ángeles, para que el representante del cantante declare ante las autoridades de la procuraduría en la Ciudad de México.

“Hay un oficio de hecho ya enviado, no te puedo confirmar el día de hoy si ya se fue, si ya hizo los pasos administrativos necesarios para que llegue a la villa consular, pero es una de las intenciones, el tema es que Daniel González, según tengo entendido no estoy seguro si al día de hoy es representante”, detalló.

Finalmente, el abogado Rodrigo Lazo explicó que hasta este momento “no se ha girado un citatorio para el señor (Luis) Miguel”, pero espera que en breve los famosos involucrados puedan solucionar este conflicto.

Redacción LmShow con información de Agencia México