Paulina Rubio fue salvada por un ángel

Afirma su mamá

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Susana Dosamantes habló por primera vez sobre la caída que su hija Paulina Rubio sufrió hace casi dos semanas, cuando ofrecía un concierto en Campeche y afirmó que la cantante está a salvo gracias a la intervención de un ángel .

Impactada al recordar las imágenes del incidente, la actriz de la telenovela ‘Tres veces Ana’ habló para el programa Suelta la sopa. “¡Fue terrible!, ¡Fue horrible!, no hubo tiempo de decir nada”, declaró Dosamantes y agregó que si la ‘Chica Dorada’ no tuvo una lesión de gravedad tras el aparatoso impacto fue por una protección divina. “Yo creo que la cacharon los ángeles, porque es una niña muy buena. Si se hubiera caído de cara o cabeza, hubiera sido terrible”.

La entrevistada comparó la vitalidad de su hija con la de los deportistas. “Es una atleta, Paulina hace mucho ejercicio y es como los futbolistas, a esos les dan unas patadotas y siguen caminando, yo no sé cómo le hacen. ¡Qué bueno que no fui yo la que se cayó!”

Finalmente, doña Susana presumió orgullosa la buena relación de Paulina con Gerardo Bazúa, luego de una ola de versiones que indicaban su separación. “Nosotros no nos percatamos de lo malo, por eso tenemos éxito y yo no me pongo a escuchar las cosas que bajen tu energía”.