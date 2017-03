FOTO: Confiesa Vicente Fernández que lo odian y quieren matarlo

Los reta a hacerlo en persona

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de las predicciones de distintos videntes, quienes aseguran que este año Vicente Fernández morirá. El cantante se manifestó a través de su cuenta de Instagram, en donde confesó el odio que sienten por él, retando así a los que cada ocho días lo están matando, a hacerlo personalmente.

Junto a una fotografía donde se muestra con una sonrisa tranquila “El Charro de Huentitán” escribió: “Quien me odia tanto que cada 8 días me están matando? Mejor que venga y me mate en persona!”.

Cabe recordar que hace unos días el propio Alejandro Fernández habló de su deteriorado estado de salud, el cual se ha encargado él mismo de disimular con sus constantes apariciones en redes sociales, en donde no se cansa de compartir con sus seguidores lo bien que se la pasa tras su retiro, aunque él sigue trabajando y con deseos de estar en compañía de su familia.

