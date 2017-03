“Cuñada” de Demián Bichir da consejos para un buen matrimonio

Los aprendió tras su primer divorcio

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La actriz Yolanda Ventura, quien lleva siete años de relación formal con Odiseo Bichir, hermano del nominado al Oscar, Demián Bichir, comparte con LMShow algunos consejos para llevar un buen matrimonio, mismos que, curiosamente, los aprendió después de su divorcio con él también actor Alejandro Aragón.

Ventura destaca para empezar la importancia de hablarse con la verdad. “Cuando no se está de acuerdo, hay que decirlo para no tener que callar y callar con el fin de no pelearnos, de que no haya problemas y de no explotar. Al final explotas y terminas peor”.

Con ayuda del psicoanálisis, Yolanda comprendió la importancia de establecer los poderes de la pareja. “Es como defender lo que piensas, no perder tu identidad ya que a lo mejor no estás de acuerdo con tu pareja. O sea, aprender a poner límites con cariño y amor. A mí me ha costado mucho aprender a hacerlo”.

Eso sí, afirma la ex Parchís, es importante controlar el carácter. “Cuando me enfado, es mucho. No entendía que había una gama de intermedios entre callarse las cosas y explotar para terminar diciendo cosas horribles. Cuando yo explotaba era terrible y no hay necesidad de eso “.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM