A sus 57 años le llueven propuestas indecorosas a Ernesto Laguardia

Y no siempre las rechaza

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Ernesto Laguardia explica que ser famoso tiene pros y contras, algunos beneficios soñados para el común de la gente.

“Por ejemplo una noche estaba en mi casa y me llama una famosa, y directamente me dice, Ven a Mi Casa que estoy borracha y quiero que me hagas el amor”

Yordi Rosado conductor del programa Está Cañón no quiso quedarse con la duda de la forma en que acabó la historia.

A lo que Ernesto Laguardia respondió: “Pues Fui, no podía dejarla así”.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM