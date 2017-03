VIDEO: Cristián de la Fuente: No me siento viejo, pero…

El cuerpo le pide descanso

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Cristián de la Fuente es conocido por su gusto de practicar algunas actividades extremas, y aunque el actor reconoce que aún se siente joven, son las lesiones de su cuerpo las que lo hacen poner los pies en la tierra y recordar su edad.

“No me siento viejo, yo creo que por eso el cuerpo a veces me dice “oye bájale un poquito” y uno se empieza a lesionar, pero no, a veces tengo que acordarme que tengo la edad que tengo para comportarme como el papá de mi hija”, expresa.

El chileno señala que lleva algunas semanas practicando “montar a pelo” como parte de la preparación para su personaje de la telenovela “En Tierras Salvajes”, donde compartirá créditos con Claudia Álvarez, Ninel Conde y Daniela Romo, pero ésta práctica le ha traído dolores en partes que el actor no imaginaba.

“Me siento adolorido, no le cuenten a nadie. Yo no he montado a pelo mucho tiempo y mi personaje toda la vida, entonces tenemos que hacerlo lo mejor posible para que la gente crea que uno lo ha hecho toda la vida. Y ahora cuando empecemos a grabar seguiremos entrenando y esperar que se pasen los dolores de los músculos que no sabía que existían”, manifiesta.

El protagonista de “Sueño de Amor” platica sobre su reciente viaje a Chile para ayudar a mitigar los incendios que invadían su país natal, y es que Cristián tenía toda la preparación requerida, pues durante varios años se desempeñó como bombero.

“A metros de mi casa se estaba quemando todo, esa fue la razón por la que me fui a Chile unos días, a trabajar por la gente que estaba ahí, a trabajar como bombero y poder ayudar a la gente que estaba. Yo fui bombero 8 años en Chile y por eso pude trabajar con los bomberos, estar con ellos, trabajé tres días y bueno, después me tuve que venir porque tenía que trabajar, pero la idea fue aportar con un granito de arena en lo que uno podía, sobretodo a la gente que más lo necesitaba”, explica.

Erika Uribe y Lalo Carrasco/Mezcalent