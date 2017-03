Verónica Castro: “¡Lo wey ya se me quitó!”

Nos habló sobre la boda de su hijo

Audios Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- “¡Lo wey ya se me quitó!”, fue la frase con la que Verónica Castro nos sorprendió durante su llegada a la entrega de premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT), donde la obra ‘Aplauso’ fue reconocida como ‘El musical del año’ y de paso aprovechamos para preguntarle a la actriz los detalles sobre la reciente boda de su hijo Michel.

Precisamente, al cuestionarle sobre los regalos que le hizo a su hijo menor, quien el sábado contrajo nupcias con su novia argentina Florencia Serrao, Verónica nos sorprendió con su frase: “¿Qué le regalé? Algunos detallitos tontos, pero lo más importante, el corazón. Ojalá le hubiera regalado un departamento, pero ya lo buey se me quitó”.

Es decir, que Verónica está cansada de que, en sus arranques de generosidad, un tercero se aproveche y se quede con lo que ella ha trabajado, como ya le ocurrió con su hijo Cristian.

Continuando con la boda de su hijo, Verónica compartió con LMShow la única petición que le hizo Michel para poder celebrar a su antojo un día tan especial. “Está tranquilo, tan discreto y serio que me dijo ‘mamá: no quiero hacer fiesta, no quiero que se sepa, quiero casarme en paz y tranquilo, con la pura familia’ y así fue, se casó como él quería. Yo no lloré porque lo vi muy contento y mientras él la pase bien, yo igual”.

Por otro lado, la multifacética artista señaló que aún no inicia las grabaciones de ‘Las Flores’, serie de Netflix, en la que compartirá créditos con Cecilia Suárez y Ayslinn Derbez. Adelantó que ella no participará en escenas fuertes

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM