Se les fue de las manos: Mayrín Villanueva

Ante cambio en telenovela Tierras Salvajes

Más Chismes Todo Novelas Univision

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Tras su inesperada sustitución en la telenovela “En Tierras Salvajes”, Mayrín Villanueva ha utilizado sus redes sociales para desear la mejor fortuna al elenco y el equipo de producción y, como respuesta, ha recibido cariñosos mensajes por parte de sus excompañeros.

A todos les mando un abrazo y un beso enorme y todo mi agradecimiento por siempre preocuparse por mi!! Los quieroooooo ❤🙏🏻 — MAYRIN VILLANUEVA (@mayrinvillanew) February 28, 2017

“Hoy en especial quiero mandar todo mi amor y mis mejores deseos para este nuevo inicio de “En Tierras Salvajes”. Los quiero mucho”, publicó la actriz en sus redes sociales. “Te queremos y te extrañaremos mucho. Tú eres nuestra familia”, fue la respuesta de Horacio Pancheri. A continuación, Mayrín dedicó unas palabras a su coestrella, quizá para acallar los rumores que lo culpan por su salida del melodrama: “Si hay alguien que me apoyó y ayudó desde el día uno se llama Cristián de la Fuente. Es un caballero, buen compañero y siempre dispuesto a ayudar”.

Si hay alguien que me apoyo y ayudó desde el día #1 se llama @iamdelafuente es un caballero buen compañero y siempre dispuesto a ayudar!! — MAYRIN VILLANUEVA (@mayrinvillanew) February 28, 2017

El chileno contestó: “No sabes cómo te extraño. Te mando un beso gigante y estoy seguro de que volveremos a trabajar muy pronto. Se te quiere y de gratis”. Villanueva explicó para Grupo Fórmula que los directivos de Televisa decidieron reemplazarla porque iba a estar al aire en dos programas en Univisión y que no podían empalmarse, aunque ella no está de acuerdo con ese argumento.

Hoy en especial quiero mandar todo mi amor y mejores deseos para este nuevo inicio de#EnTierraSalvajes los quiero mucho ❤️ — MAYRIN VILLANUEVA (@mayrinvillanew) February 28, 2017

“Obviamente sí es algo que no se entiende, pues uno pensaría por qué no lo decidieron antes. Yo también quisiera que no hubiera pasado esto porque claro que uno se ilusiona con los proyectos, te haces parte de un proyecto y duele”, dijo la artista y agregó: “Yo creo que de verdad se les fue de las manos. Fue un error que esperemos no vuelva a pasar para nadie porque no es agradable”.

Elia Fless / Mezcalent