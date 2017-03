Lorena Herrera: Wikipedia miente

En su edad y su nombre

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Lorena Herrera asegura que un artista no tiene necesidad de revelar su edad, ya que el actor o cantante tiene la edad que la gente ve en pantalla.

“Wikipedia no sabe lo que dice, ni me llamo Marissa no tengo la edad que dice, no le hagan caso” expuso al programa Suelta la Sopa.

La actriz asegura que tiene una vida plena, aunque no tendría un romance con una mujer.

Actualmente se encarga de promocionar su video Freak, en el cual participa Lyn May.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM