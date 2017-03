Camila Sodi desata debate en redes ante posible embarazo

Ninguno de los dos ha emitido reacción

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Mientras Camila Sodi y el Chicharito Hernández han decidido guardar silencio sobre posible noviazgo, una publicación que realizó la sobrina de Thalía durante ese viaje ha desatado el rumor de un posible embarazo.

Al analizar el mensaje en la cuenta de Instagram de Sodi consiste en un video de la Torre Eiffel de París con la canción de “I Feel it Coming” de The Weeknd que la actriz acompañó con el mensaje: “Cursi yo pero me vale”.

Pero lo que llamó la atención en su publicación fue uno de los emoticones, pues mientras se aprecia un chocolate, un queso, copas de vino, una mariposa y un corazón, Camila colocó el de una mujer embarazada vestida de morado.

Cursi yo pero me valeeeeeeeee ❤🇫🇷🥂🧀🍫🤰🏻🦋❤️ @hdriouch A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_) on Feb 6, 2017 at 12:50pm PST

Las preguntas de los usuarios sobre un embarazo no se han hecho esperar pero hasta el momento la reconocida pareja no ha pronunciado información alguna respecto a la llegada de un bebé a sus vidas.

Texto Agencia México