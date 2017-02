Hijo de Isabel Pantoja revela distanciamiento con familia de Juanga

No le responden correos ni llamadas

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aunque durante casi 30 años Juan Gabriel e Isabel Pantoja, fueron amigos, confidentes y hasta compadres, tras la muerte de ‘El Divo de Juárez’, se ha creado un fuerte distanciamiento entre la familia de este último y la de la española.

De acuerdo con Kiko Rivera, hijo de Pantoja, Iván Aguilera no ha respondido a los mensajes que le ha enviado desde hace seis meses, cuando falleció el autor de éxitos como: ‘Querida’ y ‘Amor eterno’. “Le he llamado por teléfono, le he intentado contactar por el Facebook, pero no he tenido contestación”, aseguró el entrevistado a Suelta la Sopa.

Mientras encuentra de promoción en México, Rivera dijo confiar en que pronto retomará comunicación con Iván, a quien ha visto en repetidas ocasiones de su vida debido a los contantes viajes vacacionales de Juanga por la Madre Patria. “Seguro que Iván estará haciendo cosas y en breve me contestará. Claro que me gustaría verle, le tengo mucho cariño a la familia”.

Por otro lado, Kiko apoyó a su madre quien la semana pasada causó polémica al regañar al jurado que no le prestaba atención durante su concierto en Viña del Mar.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM