Mónica Noguera: Paulina Rubio puede sola

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Hace algunas semanas se dio a conocer una fotografía en la que Paulina Rubio y Gerardo Bazúa aparecían juntos y sonrientes haciendo crecer los rumores de una reconciliación después de varias discusiones que, supuestamente, derivaron en su rompimiento. Ahora, es Mónica Noguera quien ha dado a entender que la cantante sí se encuentra separada del padre de su segundo hijo.

La conductora mantiene una estrecha amistad con “La Chica Dorada” y, ante las cámaras de un programa de televisión nacional, confirmó que la última vez que ambas estuvieron juntas, la cantante estaba sola con sus dos hijos y señaló que en las últimas semanas ha visto a través de los medios que esta situación no ha cambiado.

“Yo lo que he visto de ella últimamente es que está muy contenta con los dos nenes y eso es lo que importa, ella está feliz con su familia y con sus hijitos. Ella puede sola, siempre ha podido sola. Lo que sí puedo decir es que nunca me atrevería a darle consejos acerca del amor, soy la peor para dar consejos considerando todo lo que me ha pasado”, dijo Mónica a “Ventaneando”.

