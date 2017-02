Marco Antonio Regil vuelve a sonreir tras muerte de su madre

Llega la resignación

Ciudad de Méxicom (LMSHOW.COM).- Han pasado poco menos de dos semanas desde que Marco Antonio Regil diera a conocer a través de las redes sociales el fallecimiento de su madre, doña Irma Sánchez, quien llevaba más de diez años batallando contra el Alzheimer y cuyo estado de salud se había deteriorado considerablemente a principios de este mes. Ahora que la señora ya no se encuentra físicamente, el conductor revela que a pesar de que todavía siente dolor, ha comenzado a sonreír cada vez más y a retomar su vida cotidiana.

A través de un videoclip publicado en su cuenta de Facebook, el presentador de “100 Latinos Dijeron” aseguró que la partida de su mamá le ha permitido acercarse al público de una manera completamente diferente y apreciar mucho más cada una de las muestras de cariño que recibe desde que compartió la triste noticia.

“No puedo decir que estoy feliz y radiante, pero la alegría está regresando a mi corazón y estoy en paz. Qué belleza es saber cómo hay sabiduría, cómo hay amor y cómo nos conecta a veces el sufrimiento. Cuando la vida nos quita algo, nos ofrece algo a cambio. La partida de mi mamá me ha permitido recibir amor, bendiciones y apoyo de amigos, familia y fans y me he reconectado conmigo mismo. El dolor me ha abierto y me ha enseñado muchas cosas”, dijo el tijuanense.

Como muestra de su deseo por retomar su vida tanto en el aspecto personal como en el profesional, Marco Antonio reveló que a lo largo de la semana estará acompañando a los conductores de “Despierta América” durante sus transmisiones y se dejará apapachar y consentir por ellos tras este duro proceso. Asimismo, confirmó que se llevará su bicicleta para poder hacer ejercicio en las calles de Miami.

Fiera Lasa/Mezcalent