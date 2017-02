Laura Zapata explota contra los swingers y tríos sexuales: No tienen llenadera

No comulga con este tipo de relaciones

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Muchos se han preguntado porqué, a pesar de todas sus cualidades, Laura Zapata está soltera desde hace muchos años, prácticamente desde su divorcio del padre de sus hijos Patricio y Claudio. En entrevista con LMShow, la primera actriz nos dio sus motivos para no dejarse atrapar por cupido.

“No me volví a casar porque no quería que un extraño, que no fuera su padre, regañara o le llamara la atención a mis hijos, me le hubiera ido a la yugular, entonces el romance se convierte en odio”, dijo la artista tras recibir un reconocimiento por parte del Paseo de las Luminarias.

Zapata agrega que actualmente no está cerrada al amor. “Ya mis hijos me dirían ‘mamá, ya consíguete a alguien ¡por favor, deja de darnos lata! ahorita sería padrísimo tener un novio, no lo busco porque ese te llega”.

Y ya que estábamos en intimidades, le preguntamos a la actriz su opinión sobre los intercambios de pareja y los tríos sexuales. “Yo creo que es gente que no tiene llenadera y que no ha encontrado lo que le gusta. Yo creo en la fidelidad, en la pareja y en que es muy difícil mantener una relación con una persona, imagínate con dos o tres”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM