Justin Timberlake y Jessica Biel: La paternidad no es tan maravillosa

Los berrinches hacen de la educación algo aterrador

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Justin Timberlake y Jessica Biel fueron muy honestos en la alfombra roja de los Premios Óscar cuando la prensa les preguntó sus experiencias como padres de un pequeño de casi dos años: no todo es tan maravilloso.

“Hay momentos en que piensas: es muy difícil y no sé qué diablos estoy haciendo”, dijo el cantante y su esposa lo apoyó: “No quiere que le cambiemos los pañales. Se está adelantando a la temible fase de los dos años, pero bueno, esperamos que así la supere antes. Él es extraordinario, aunque a veces pienso: te amo, pero no sé si ahora mismo me agradas”.

Con excelente humor y entre risas, Justin y Jessica reconocieron para “Entertainment Tonight” que su hijo Silas pierde su encanto en cuestión de segundos cuando empieza a ser berrinches y que la tarea de educar a un niño es aterradora. Timberlake fue el encargado de dar inicio a la ceremonia de premiación con la interpretación de “Cant Stop the Feeling” que recibió ovaciones y generó un muy buen ambiente entre los asistentes.

Elia Fless / Mezcalent.