Hija y ex mujer de Luis Miguel un sol en pasarela

Michelle Salas orgullosa de su mamá

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Michelle Salas debutó este fin de semana en la pasarela en el Fashion Show de Milán junto a su mamá, la cantante Stephanie Salas.

“Fue un honor haber sido parte de este increíble evento, pero sobre todo el haber trabajado con dos seres tan maravillosos 💥💕💋 Grazieeee @stefanogabbana and #DomenicoDolce 🙏🏻// It’s been an honor to be part of such a magical event, but mostly to work with such amazing people! Grazieee @dolcegabbana 🙌🏻💥🇲🇽🇲🇽🇮🇹🇮🇹🇮🇹 #dgmillennials #dgfamily #dglove #dolcegabbana”, escribió Michelle junto a la foto con su mamá.

Los temas de la pasarela fueron el renacimiento y la familia, por lo que la hija de Luis Miguel decidió desfilar acompañada de su famosa mamá.

Estas fueron las imágenes que la famosa bloguera y fashionista compartió con sus seguidores en redes sociales del evento.

Living La Dolce Vita 🙈🙉🙊😎😜❤ @dolcegabbana @stefanogabbana Una publicación compartida de Michelle Salas (@michellesalasb) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 6:28 PST

Sigan mi día por Milán junto a @dolcegabbana en los IG stories de @voguemexico !! Queda un día para el show ! ❤❤❤ #dolcegabbana #dgfamily #dglove #dgmillennials @dolcegabbana @stefanogabbana Una publicación compartida de Michelle Salas (@michellesalasb) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 8:15 PST

Mexican in Milan 😎👋🏻 // Mexicana en Milán 💥 #dglove #dgfamily #dgmillennials #dolcegabbana Una publicación compartida de Michelle Salas (@michellesalasb) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 10:28 PST

Big day tomorrow!! 💣// Mañana es el gran día!! 💥 Grazieee @stefanogabbana ❤💫💋 !!! #dgmillennials #dglove #dgfamily #dolcegabbana Una publicación compartida de Michelle Salas (@michellesalasb) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 3:52 PST

Minutes before I walk the walk 💥❤ @dolcegabbana // Antes del gran momento pretendiendo no estar nerviosa 😂🙌🏻💥❤ #dglove #dgfamily #dgmillennials @stefanogabbana Una publicación compartida de Michelle Salas (@michellesalasb) el 26 de Feb de 2017 a la(s) 8:26 PST

