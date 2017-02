Galán de Fernanda Castillo afirma que no necesitan boda para estar juntos

Él la considera el amor de su vida

Audios Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- A diferencia de Ricky Martin y su pareja, Fernanda Castillo y su novio Erik Hayser no tienen prisa alguna por llegar al matrimonio, pues ambos sienten que encontraron al compañero perfecto para compartir su vida, pero el trabajo les impide ponerse a planear una boda.

Según Hayser, tras más de dos años de iniciar su noviazgo, tanto Castillo como él se concentran más en disfrutar su relación. “En realidad no falta nada, quizás que estemos más tranquilos profesionalmente para dar ese siguiente paso, pero no tenemos prisa. Tenemos una vida increíble, compartimos lo que hacemos y lo demás es un mero trámite, llegará el momento en que lo haremos, pero ahorita no hay fecha ni es algo que venga con inmediatez”.

Erik declaró a LMShow que, contrario a lo que pudiera pensarse, la saturación de sus agendas de trabajo no les complica su relación. “Nos conocimos así y sabemos que el resto de nuestra vida seguirá siendo así, entonces no nada más no lo complica, sino lo alimenta”.

Con o sin boda, para Hayser el compromiso está desde el primer día de su noviazgo con la actriz de ‘El Señor de los cielos’. “Estoy muy seguro de lo que soy, de lo que tengo de la mano de Fer. Estoy seguro que ella es mi compañera de vida desde el día que la conocí y anillo o no, no me preocupa para nada”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM