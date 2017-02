Carmen Villalobos defiende su acento

Y como a mí me gusta explicarles todito… aquí va este video🤗🤗🤗🤗!!! Es cierto, es un acento cómo raro, pero ajá, es el mío 😏😏😏 Mañana me tomo la cuenta de @sinsenossihay ❤️

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Feb 24, 2017 at 2:31pm PST