Autoridades de EE.UU. hacen ver su suerte a Ana Bárbara

Niegan visa a su empleado

Ciudad de México, (LMSHow.com).- La cantante Ana Bárbara es una de las primeras artistas que sufre las consecuencias de las políticas anti-migrantes de Donald Trump uno de sus colaboradores más cercanos no puede ingresar a Estados Unidos, justamente cuando la intérprete está a punto de iniciar la gira ‘Par de Reinas’ a lado de Edith Márquez.

“A mi gente personal que durante cuatro años ha trabajado conmigo, le negaron la visa. Para mí, un día difícil porque me dijeron eso cuando los papeles están en regla y de verdad es complicado porque tengo este proyecto y afecta toda mi logística”, declaró la estrella en conferencia de prensa para presentar el tour con Márquez, mismo que iniciará el 21 de abril en Puebla.

La llamada ‘Reina Grupera’ dijo estar segura de poder encontrar una solución para que su trabajador pueda acompañarla a la Unión Americana, tierra que pisará tras realizar al menos diez conciertos en México. “Algo voy a tener que realizar, de alguna forma lo voy a tener que solucionar, pero no me voy a quedar en esa energía, pensando que mi gente no se va a poder ir”.

La originaria de San Luis Potosí no descartó la posibilidad de regresar a México en caso de que se le complique el panorama. “Yo tengo una pata aquí, tengo ciertos compromisos allá (Los Ángeles), pero yo amo México. Si se presta la situación y algo se complicara en el otro lado, tendría que pensarlo bien y estar cerca, se me está antojando vivir en Puebla”.