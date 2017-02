Alejandro Fernández no sabe estar solo dice su exesposa

Negó interés en volver a casarse

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- En la presentación de “Rompiendo Fronteras” de Alejandro Fernández, el pasado sábado en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara, diversos medios entrevistaron a América Guinart, exesposa del cantante y madre de tres de sus hijos.

En la charla con la prensa, América reveló que desea que su exmarido encuentre a una buena mujer que lo acompañe. “Él no es para estar solo, no le gusta ni puede ni sabe. Siempre le he respetado a las parejas y me llevo bien con ellas”, dijo Guinart y se mostró muy agradecida porque el artista siempre reconoce su labor como madre y gracias a él tiene a sus tres retoños. “Me dio buenos hijos, trabajadores y emprendedores que quieren hacerse cada uno su camino”, agregó la mujer, quien negó tener intenciones de volver a casarse.

En el evento Camila Fernández dijo sentirse muy feliz por apoyar a su papá y anunció que en un mes lanzará su primer sencillo como solista. Llamó la atención la ausencia de don Vicente Fernández y se teme que se deba a sus problemas de salud, pero en una convivencia previa con los representantes de la prensa, “El Potrillo” indicó que su padre está mucho mejor desde que cambió de especialista. “Lo acabo de ver en su cumpleaños y estaba muy contento y feliz”, aseguró el intérprete.

