Asaltan y vacían residencia de El Dasa en las Vegas

Me los voy a Ch&%%$& amenaza

Primicias Videos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Dasahev López Saavedra El Dasa tuvo un mal día, sufrió el segundo asalto consecutivo, primero se llevaron su coche y el día de ayer vaciaron toda su residencia en Las Vegas.

A través de redes sociales aseguró que va a dar con los ladrones “Me los voy a chingar, pero soy artista, pero también soy ciudadano, y he hecho mis cosas, estoy trabajando en México y he hecho mis cosas por mi solo, pero me los voy a chingar para eso estoy usando mis redes sociales” indicó.

Aggarenze raza por que Ahi lea Va EL DASA .!!!! #ElDasa A post shared by El Dasa (@eldasa) on Feb 25, 2017 at 11:23am PST

El Dasa aseguró que cumplirá con su agenda en territorio azteca y retornando a Estados Unidos tomará las medidas conducentes.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM