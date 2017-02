Luis Miguel el deseo no cumplido de Karina la cantante

Se conocieron, pero no pasó más

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de que hace algunas semanas Lucía Méndez reconociera que en su juventud Luis Miguel la enloquecía, ahora la cantante venezolana Karina se une a la lista de deseosas de Luismi y lamenta que no haya pasado nada más que un encuentro amistoso.

“Cuando yo vine a México, me invitaron a su casa, me dijeron ‘El Rey te quiere conocer’ y yo dije ‘¡Claro!’, sí fui, pero no pasó nada, eso es lo peor”, declaró la intérprete en entrevista con LMSHOW.

La cantante de ‘Como duele’ reconoció que cuando se encontraba en su momento máximo de fama no había oportunidad de portarse mal, pues sus padres la cuidaban a más no poder, tal como ocurría con otras cantantes de la época. “Los productores nos llamaban y les parecía un fastidio porque primero llegaba la mamá de Tatiana, de Lucero o de Karina, llegaban a fastidiar. Nosotras siempre fuimos las niñas buenas”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM