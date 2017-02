GALERÍA: Los mejores y peores looks en Premio Lo Nuestro 2017

Desde Rubí hasta Thalía en la alfombra magenta

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Uno de los eventos más importantes dentro de la música latina se llevó a cabo el día de ayer. Las estrellas, como siempre, aprovecharon la ocasión para lucir sus mejores looks. Algunos no lo lograron y no lograron brillar, como el cantante Julión Álvarez quien decidió quitarse el sombrero.

En la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro llegaron, desde Rubí “La quinceañera más famosa del mundo” hasta la cantante mexicana Thalía quien lució un vestido orgullosamente latino, el cual fue hecho por una diseñadora dominicana y pesaba 35 kilos, cuestión que no le impidió lucir espectacular.

