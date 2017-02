Alejandro Fernández ya no se tomará fotos con “El Sol”

Busca conciertos con más artistas

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Alejandro Fernández ofreció una conferencia para recibir algunos reconocimientos de su nuevo disco ‘Rompiendo Fronteras’ y confirmar su participación en un concierto benéfico que brindará su Fundación AFA en Jalisco este sábado.

Durante la rueda de prensa, el cantante mexicano no pudo evadir la pregunta sobre las fotografías que se hacen públicas en redes sociales, mismas que generan controversia, y recordando su incidente en Las Vegas, corrigió el dicho a manera de broma expresando: “no, lo que pasa en Las Vegas se queda en las redes”.

Al respecto de la polémica fotografía que circuló en diversos medios esta semana con “el Sol en sus manos”, Fernández recibió la pregunta ¿te seguirás tomando fotos?, a lo que contestó sonriendo: “No, ya no, de la luna a lo mejor”.

Con referencia a su problema legal con Luis Miguel, a quien sus fans lo reconocen como “El Sol”, Alejandro no dio detalle alguno, sin embargo, no descartó poder realizar una gira pero con otros artistas.

El “Potrillo” agregó que no tiene algún filtro de imágenes en sus redes sociales, que él publica lo que quiere, lo que se le viene a la cabeza y lo que le gusta, que no tiene que preguntarle a nadie, pero que obviamente hay imágenes que no comparte para resguardar parte de su privacidad.

Finalmente, con respecto a su vida sentimental desmintió que haya entregado un anillo de compromiso; “como se hacen los chismes, se inventan cosas, no para nada”.

agencia méxico