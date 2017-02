Actriz de Univision apoyaría que su hija fuera lesbiana

Con tal de que sea feliz

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La actriz mexicana Lisset se une a la lista de mamás modernas que evitan formarse expectativas respecto a la vida de sus hijos, con tal de que éstos sean libres y felices, a tal grado que está dispuesta a apoyar a su hija si tiene inclinaciones homosexuales.

“Lo que ella quiera ser, si quiere ser gay, amar a una persona que es de su mismo sexo adelante, sino quiere también. Que sea feliz como tenga que serlo. Mi responsabilidad es darle armas para que ella decida bien su felicidad”, afirmó la artista en entrevista con LMSHOW.

Lisset, quien ha participado en telenovelas de Univision como ‘Lo que la vida me robó’ y ‘A que no me dejas’, afirmó que no pretende proyectar sus deseos frustrados en la hija que procreó con el también actor español Lisardo. “Para la fortuna de María yo no espero nada de ella más que sea feliz. No tengo expectativas porque cuando la gente no espera nada de ti, eres más libre, tienes más confianza. Tú te proyectas a través de otra persona de manera incorrecta y traumática”.

