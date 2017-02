Mónica Naranjo cumple todas sus fantasías sexuales

Acumuló experiencias amorosas

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Mónica Naranjo confesó que cuenta con un sinfín de aventuras amorosas, mismas que vivió especialmente después de su primer divorcio.

En conferencia de prensa para presentar el concierto ‘GranDiosas Internacionales’, con el que se presentará en la capital Azteca el próximo fin de semana, la española fue cuestionada sobre el paso del tiempo y fue entonces cuando reconoció su largo historial amoroso.

“Cuando me separé después de siete años de matrimonio, dije ‘Me he casado muy joven’, ‘por lo cual le voy a dar cierta alegría al cuerpo’ y experimenté y experimenté”, señaló la intérprete de éxitos como ‘Óyeme’ y ‘Empiezo a recordar’.

Con el paso del tiempo, Naranjo sintió la necesidad de sentar cabeza de nueva cuenta, “Cuando ya me cansé de experimentar y de las noches locas, que he tenido unas cuantas, gracias a Dios, me sentí preparada y sentí que podía darle algo nuevo a una persona en mi vida y compartir esa experiencia, fue cuando decidí casarme y llevo 16 años”, como consecuencia, la cantante aseguró que ha cumplido todas sus fantasías sexuales.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM