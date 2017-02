Lili Estefan casi muere en el vientre

Por intoxicación

Noticias Univision

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La conductora Lili Estefan estuvo a punto de perder la vida cuando apenas daba sus primeros respiros en el mundo, pues sufrió una intoxicación mientras estaba en el vientre de su madre Lina, circunstancia que puso a su padre entre la espada y la pared.

“En el momento de la cesárea, se dan cuenta que me había hecho caca dentro del estómago de mi mamá y no solamente me hice caca, me la tragué. El doctor le dijo a mi papá ‘¿A quién salvamos?, ¿A la madre o a la hija?’”, relató la sobrina de Emilio Estefan en una entrevista transmitida en el programa del que ella es titular junto a Raúl De Molina.

Estefan reveló que muchos años después de la amarga experiencia le cuestionó a su padre la decisión tomada durante el traumático momento: “El día que me sentí preparada le pregunté ¿Qué le dijo al doctor? ‘Obvio que le dije que tu mamá, porque pensé que podía tener otros hijos’”.

La Flaca también recordó la primer gran tragedia de su vida: el fallecimiento de su mamá cuando sólo tenía 10 años. “Lo más fuerte, lo que nunca se me olvida fue cuando tuvimos que limpiar su clóset. Me quedé con traje de ella, salí de Cuba con un reloj y un anillito que me había regalado justo antes de morir”.