Jorge Ramos a Trump: “No nos vamos a dejar”

Pide a latinos defenderse de ataques

Primicias Univision

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El periodista Jorge Ramos envió un fuerte mensaje a las políticas anti-inmigrante del Presidente Donald Trump y fue enfático al señalar ¡No nos vamos a dejar!

En una participación especial durante la entrega de los Premio Lo Nuestro, Ramos se dirigió al público para dejar clara su postura frente a las medidas de Trump y pidió a los latinos defender sus derechos.

“Hay mucha gente que no nos quiere aquí y quiere crear un muro para separarnos, pero este también es nuestro país, no es de ellos y no nos vamos a dejar”, aseguró el titular de Univision entre una lluvia de gritos en señal de apoyo, mismo que se convirtió en abucheos al hacer referencia a los planes de construir un muro en la frontera con México.

“Somos cera de 60 millones de latinos en Estados Unidos y gracias a nosotros, Estados Unidos, crece, canta y baila. Cuando nos ataquen, ya sabemos cómo reaccionar. No nos vamos a sentar, no nos vamos a callar ni a ir, eso es lo que haremos”.

Enseguida, se mencionó a cinco figuras que han puesto en alto a la comunidad hispana en la Unión Americana, entre quienes destacaron el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y la actriz América Ferrera.