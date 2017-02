Dulce rechaza posiciones incómodas al tener sexo

Le disgustan los encuentros express

Audios Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La cantante mexicana Dulce afirma que sexualmente es una mujer que fantasea poco, pues siempre ha optado por situaciones más simples en ese terreno.

“Nunca tuve fantasías sexuales, nunca fui de querer en el avión o en la alberca. Yo tranquilito, todo muy estándar y bien hecho”, aseguró la intérprete en conferencia de prensa para presentar el concierto ‘GranDiosas Internacionales’, donde compartirá créditos con sus colegas españolas Mónica Naranjo y Martha Sánchez, además de la venezolana Karina.

La cantante de éxitos ochenteros como: ‘Tu Muñeca’ y ‘Déjame volver contigo’ abundó en los detalles de lo que le disgusta en el campo sexual. “Eso de las rapiditas y esas cosas, conmigo no van, a mí me gustan las cosas bien hechas, desde el principio y con flor de por medio, de no ser así, no se puede”.

En otro momento de la rueda de prensa, Dulce se dijo satisfecha con su presente, incluidos su curveada figura que presumió.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM