Confirman que pintura propiedad de Juan Gabriel está en Nueva York

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El ahora famoso cuadro que el legendario artista Diego Rivera pintó a María Félix y que en la década de los 90’s pasó a manos de Juan Gabriel, se encuentra en Nueva York, bajo la custodia de Eugenio Martínez Benavides, ex colaborador del ‘Divo de Juárez’.

Fue la cantante Dulce, quien hace algunos días se reunió con Martínez Benavides la que puso fin al misterio sobre el paradero del cuadro, pieza que, según entrevistas otorgadas por el heredero universal de Juanga, se encontraría dentro del testamento.

“Yo sé que él tiene el cuadro, está en Nueva York, en un departamento que él tiene”, confirmó la intérprete tamaulipeca, quien de inmediato salió en defensa de su amigo, a quien se le ha acusado de haberse quedado con varias propiedades del famoso cantautor.

“Eugenio va hablar y va a decir todo lo que quiere decir, pero él va a saber en qué momento, cómo y a dónde. Todo lo que digan se lo tienen que comprobar y él va a demostrar que es una persona que no le ha robado nada a nadie, menos a este señor que fue su gran amigo”.

Dulce negó que existiera una demanda en contra de Martínez Benavides a pesar de que el proceso legal en su contra se inició un año antes de la muerte de Alberto Aguilera Valadez para reclamar varios bienes, supuestamente heredados al artista por el empresario regiomontano Roberto García Sada. “Él está perfectamente respaldado con todo lo que se quedó, la demanda fue por una promesa que Eugenio le hizo, pero fue una promesa de buena fe, no tiene la obligación legal sino moral”.

La entrevistada dio a entender que el propio Juan Gabriel le comunicó que Silvia Urquidi, una de sus mejores amigas, había cometido abuso de confianza “Alberto me dijo cosas, pero no me voy a meter en problemas con la señora Urquidi ni con nadie. Ahí existen historias muy raras de confianza y de abusos de confianza de varias personas, pero yo no soy la persona indicada para hablar”.

