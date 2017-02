Conan O’Brien ya grabó su programa en México

Quedó encantado con México

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- El conductor Conan O’Brien grabó este miércoles su programa especial ‘Conan Sin Fronteras: Hecho en México’, con invitados como el actor Diego Luna y el ex presidente Vicente Fox, el chef Aquiles Chávez y la banda Calibre 50.

“Me llamo Conando… en español”, fue como se presentó el conductor ante la audiencia que se presentó en el Foro 3 de Televisa San Ángel.

A punto de terminar el rodaje de la emisión que duró casi 7 horas, Conan expresó su cariño por los mexicanos: “A todos, muchas gracias por su cariño, no lo digo por quedar bien, pero son de la mejor audiencia que he tenido; lástima que sólo me dicen que me aman los hombres ¿por qué sólo los hombres? ¿Y las mujeres?”.

La grabación, dividida en dos bloques, fue la que regularmente se ve en sus programas, pero en esta ocasión tuvo dos invitados en cada uno, y por falta de tiempo, puede que la emisión sea recortada.

Entre chistes y comentarios en contra del muro que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera con México, el conductor presentó a la banda Calibre 50 en la parte musical.

En la página de Facebook de Conan, además podemos ver videos detrás de cámaras de los dos invitados principales al programa, el actor Diego Luna y el ex presidente Vicente Fox:

Además de estas participaciones, en el programa se proyectó el sketch que hizo O’Brien como vendedor de quesos en la telenovela ‘Mi Adorable Maldición’, también el chef mexicano Aquiles Chávez le enseñó a preparar margaritas, guacamole, pulpo en su tinta y churros, siendo éstos dos últimos platillos con los que más bromeó.

Asimismo, la standupera Sofia Niño de Rivera le hizo bromas en torno al botox, las feministas y los clichés mexicanos, como que sólo son violadores y rateros. El esperado programa será transmitido el 1 de marzo por el canal PBS, en Estados Unidos y por Las Estrellas, en México.

